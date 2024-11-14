MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Mike Tyson- Jake Paul boks maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Taraftarlar heyecanla "Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. Mike Tyson- Jake Paul boks maçı Türkiye'den izlenecek mi? Mike Tyson- Jake Paul boks maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki mücadelenin ilk olarak 20 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle boks maçı 15 Kasım'a ertelendi. Müsabaka, saat farkından dolayı Türkiye'de 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan sabaha karşı TSİ 04.00'e denk geliyor.

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te başlayacak. Maç, NFL Dallas Cowboys stadyumunda gerçekleşecek ve Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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