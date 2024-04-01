81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.82'si açıldı, resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilde yerel seçim sonuçları kesinleşti. Peki, MHP hangi illeri aldı, MHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

MHP HANGİ İLLERİ ALDI?

Türkiye Geneli Oy Oranı: %4,99

Önde Olduğu Büyükşehir: 0

Önde Olduğu İl: 8

Önde Olduğu İlçe: 122

MHP, yerel seçimlerde 8 şehirde belediyeyi kazandı. Dün yapılan 2024 yerel seçimlerinde MHP Türkiye genelinde 3,6 oy oranı ile beşinci parti oldu. Bir önceki seçimde aldığı oy yüzde 7,3 olmuştu. 2019'da 1 büyükşehir 10 il kazanan MHP dün 8 il kazandı. MHP bir önceki seçimlere göre Kars, Kırklareli, Tokat ve Gümüşhane'yi saflarına ekledi.