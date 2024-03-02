Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yalova Belediye Başkan adayı ise Mevlüt Yıldırım oldu. Vatandaşlar, Mevlüt Yıldırım'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mevlüt Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Yalova Belediye Mevlüt Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Yalova Belediye Başkan adayı Mevlüt Yıldırım kaç yaşında, nereli?

MEVLÜT YILDIRIM KİMDİR?

Zafer Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Mevlüt Yıldırım, 1971 Yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayıp daha sonrasında 1990 senesinde Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda askerliğe ilk adımını attı ve TSK Personeli olarak göreve başladı. Yurdun çeşitli yüzer ve kara birliklerinde görev yapan Yıldırım, aynı zamanda da işletme mezunudur. Yurt içinin yanı sıra yurt dışı görevlerinde de yer alan Yıldırım, 30 yıllık meslek hayatı süresince pek çok görevde aktif olarak yer almıştır. Kara birlikleri arasında en çok görev yaptığı yerler arasında ise Yalova yer almaktadır. 1999 Depremi'ni Yalova'da yaşadığını belirten Zafer Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Mevlüt Yıldırım, Yalova'yı her açıdan çok iyi tanıdığını ifade etti. 2019 yılında mesleğine veda eden Yıldırım, Yalova'da bulunan Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Kurucu İl Başkanlığını yapmıştır. Pek çok STK'da yönetici vasfıyla çeşitli görevler almıştır, Eşi Şenel Yıldırım ile birlikte Yalova'da yaşamaktadır ve bir erkek evlada sahiptir.