Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Sinop Belediye Başkan adayı ise Metin Gürbüz oldu. Metin Gürbüz kimdir? Metin Gürbüz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

METİN GÜRBÜZ KİMDİR?

Sinop'ta 26 Haziran 1967 tarihinde doğan Metin Gürbüz, esnaf bir ailenin çocuğudur ve Sinop'ta büyümüştür. İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir.

Gürbüz, Sinop DSİ 74. Şube Müdürlüğü'nde 32 yıllık bir kamu hizmeti geçmişine sahiptir ve bu sürenin 25 yılını idareci/amir olarak çalışarak geçirmiştir. Sinop İli ve ilçelerinde birçok önemli projede görev almış, taşkın koruma tesisleri, toplu çalışma projeleri, ulaşım yolları ve içme suyu isale hattı projelerinde kontrollük ve inşaat çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca, doğal afetlerle mücadelede de aktif rol almış ve sel, orman yangını ve heyelan gibi durumlarda görev yapmıştır. 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimlerine CHP Sinop Belediye Başkan Aday Adayı olarak katılmak için kamu görevinden istifa etmiş ve 27 Kasım 2023 tarihinde CHP Sinop Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuruda bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.