Mete Gazoz ne zaman oynayacak? Olimpiyatlarda Mete Gazoz saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı!

Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek bronz madalya kazandı. Bu tarihi başarı sonrasında, Mete Gazoz'un bireysel maçlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Mete Gazoz'un yarışma takvimi merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz ne zaman oynayacak? Olimpiyatlarda Mete Gazoz saat kaçta yarışacak?

METE GAZOZ NE ZAMAN OYNAYACAK?

Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde Team Türkiye 7 spor dalındaki karşılaşmalarda ülkemizi temsil edecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın klasik yay ikinci turunda milli okçu Mete Gazoz, Tayvanlı Chih-Chun Tang ile Les Invalides'te mücadele etti. Rakibini yenen Mete Gazoz sevinç yaşadı.

METE GAZOZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI MAÇ TAKVİMİ

Bireysel müsabakalarda eleme karşılaşmaları 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Bu elemelerin ardından finaller ise 2-3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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