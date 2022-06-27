Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç neden ayrıldı? Merve Boluğur Murat Dalkılıç düğün fotoğrafları!

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MERVE BOLUĞUR VE MURAT DALKILIÇ NEDEN AYRILDI?

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, eşit Merve Boluğur ile ayrılacağını duyurmasının ardından, Eser Yenenler'in Dalkılıç'a ayarladığı kız yüzünden çiftin ayrıldığı konuşulmuştu. Dalkılıç bu haberlere isyan etti.

Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ile ayrılmalarının nedeni olarak Eser Yenenler'in gösterilmesine çıldırdı. Dalkılıç, "Hiç üzülmüyor musunuz?" diye isyan etti.

AYRILIĞIN SEBEBİ ESER SÖZLERİNE İSYAN ETTİ

İddiaya göre, "Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler sakinleşmesi için Murat'ı evine davet etti. İlerleyen saatlerde kız arkadaşlarını da eve çağırdı. O geceden haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve boşanma kararı aldı." diye haberler çıkmıştı. Dalkılıç sosyal medya hesabından, "Eser'i böyle bir şeye alet etmek neden? Hiç üzülmüyor musunuz ya, böyle doğrusunu bilmediğiniz haberleri yazarken?" açıklamasını yaptı.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. 2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. 2007 yılında TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırdı. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etti. 2009 yılında Keremcem'in "Yutkunamıyorum" şarkısının klibinde oynadı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynadı. 2010–2011 yıllarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2011–2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Mayıs 2012 yılı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü oldu. 2013–2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırdı. 2014 yılında Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü oldu. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur. 2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında "Şşşşttt" isimli teklisini YouTube kanalından yayınladı.

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