Atv'de yayınlanan Aldatmak adlı dizi ile ekrana gelen oyuncu Merve Altınkaya, ameliyat oldu. 6 saat süren bir operasyon geçiren oyuncu hakkında merak edilenler Merve Altınkaya hasta mı? Merve Altınkaya hastalığı ne, ne ameliyatı oldu? Merve Altınkaya sağlık durumu! soruları ile aratıldı.

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı. Peki, Merve Altınkaya hasta mı? Merve Altınkaya hastalığı ne, ne ameliyatı oldu? Merve Altınkaya sağlık durumu!

MERVE ALTINKAYA HASTA MI?

Atv'de yayınlanan Aldatmak adlı dizi ile ekrana gelen oyuncu Merve Altınkaya, omurilik tümörü ameliyatı oldu. 6 saat süren bir operasyon geçiren oyuncudan alınan tümörün iyi huylu olup olmadığını ise henüz bilinmiyor. Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı. Merve Altınkaya'nın 25 Ocak'ta "49" adlı sinema filmi de vizyona girmişti.