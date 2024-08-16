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Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü?

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Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? soruları gündeme geliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturma sonucunda 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, Mert Hakan Yandaş olayı ne?

Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen 5 şüpheliden biri olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mert Hakan Yandaş kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MERT HAKAN YANDAŞ OLAYI NEDİR?

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü eski doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 5 şüphelinin, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

Sarı lacivertlilerin kaptanı, bu karar sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği ve armaya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından da paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü?

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

2006–2011 Bursa Güven

2011–2012 Yeşil Bursa

2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol

2013-2015 Altınordu 4 maç

2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol

2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol

2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç

2017- Sivasspor 46 maç 5 gol

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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