Merkez Bankası sıkılaştırma kararı nedir? Parasal sıkılaştırma ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma döneminde ne yapılır?

Merkez Bankası sıkılaştırma kararı nedir? Parasal sıkılaştırma ne demek? Ekonomide parasal sıkılaştırma döneminde ne yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı. Parasal sıkılaştırma nedir? Ekonomide parasal sıkılaştırma ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

PARASAL SIKILAŞTIRMA NEDİR?

Parasal sıkılaşma, para arzını azaltmayı ve faiz oranlarını artırmayı içerir. Bu yaklaşım, enflasyon baskısını azaltmaya yardımcı olur. Sıkı para politikası, hızla artan enflasyonu kontrol altına almayı amaçlar.

PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın karar metninde yer alan Parasal sıkılaştırma, aşırı ısınan ekonomiyi yavaşlatmak, hızlanan harcamaları kısmak veya hızla yükselen enflasyonu frenlemek amacıyla uygulanan bir para politikasıdır. Bu politikayı izleyen merkez bankaları, para talebini azaltmaya ve ekonomik genişlemenin hızını sınırlamaya çalışır. Sıkı para politikası, faiz oranlarını artırma ve para arzını kısma gibi araçları içerir.

MERKEZ BANKASI'NDAN SIKILAŞTIRMA KARARI

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Buna göre TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.