Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar ne olur? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB, şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Bu kararla Haziran 2023'te başlayan faiz artışı son bulmuş oldu. Peki bu durumda dolar ne olacak? İşte detaylar...

FAİZ SABİT KALDI,DOLAR NE OLACAK?

Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faizlerini sabit tutması durumunda altın ve dolar fiyatlarında keskin hareketlerin olmayabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası (MB) faiz kararının sabit tutulması durumunda, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkinin çeşitli faktörlere bağlı olduğu ve kesin bir öngörünün yapılamayacağı vurgulanıyor. Eğer piyasa faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyorsa, dolar üzerinde önemli bir etkinin olmayabileceği ifade ediliyor; zira piyasa genellikle bu durumu zaten fiyatlamış oluyor. Altın ise genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor. Ancak, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda bir istikrar algısı oluşturursa, altına olan talebin azalabileceği öngörülüyor. Bu nedenle, faiz kararlarının dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi pek çok değişkene bağlı olarak değişebilir.