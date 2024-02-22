Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın ne olur? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? soruları gündeme geliyor. Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. TCMB, şubat ayında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa altın ne olur? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Kurumda yaşanan başkan değişimi sonrası piyasalar, faizde artış beklemiyordu. Alınan kararla Merkez'in Haziran 2023'ten beri düzenli olarak sürdürdüğü faiz artışı sonlanmış oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA ALTIN NE OLUR?

Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması durumunda altın ve doların hareketlerinde büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değildir. Eğer piyasalar faiz oranlarının sabit kalacağını öngörüyorsa, doların üzerinde büyük bir etkisi olmayabilir; zira piyasa bu durumu zaten fiyatlamış olacaktır. Altın genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilir. Dolayısıyla, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda bir istikrar algısı yaratırsa, altına olan talep azalabilir.