Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Ekonomi piyasaları, alınacak kararı büyük bir dikkatle takip ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı eylül toplantısı ne zaman?

2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde önemli bir karar için geri sayımı sürdürüyor. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Ekonomi çevreleri ve piyasa aktörleri, Merkez Bankası'nın bu kararını büyük bir merak ve dikkatle bekliyor. Alınacak kararın, Türkiye ekonomisinin genel seyrine ve piyasalardaki hareketliliğe önemli etkileri olması bekleniyor. Bu nedenle, yatırımcılar, iş dünyası ve analistler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranlarını yakından takip edecek.

MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önceki raporda 2025 yılı için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12 ve 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

Bugünkü açıklamasında Karahan, "2025 yıl sonu için önceki raporlarda belirttiğimiz yüzde 24 enflasyon tahminimizi ara hedef olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak revize ettik" ifadelerini kullandı.

TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN ANKET SONUCU YAYINLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu açıkladı. Buna göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerinde genel bir düşüş gözlemlendi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi 0,6 puan gerileyerek yüzde 22,8'e inerken, reel sektör temsilcilerinin beklentisi 1,3 puan azalarak yüzde 37,7'ye düştü. Hane halkı enflasyon beklentisi ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonun azalacağına inanan hane halkı oranında da artış yaşandı; bu oran bir önceki aya göre 1 puan yükselerek yüzde 27,6'ya ulaştı.

HAZİNE VE MAİLYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPTI!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla 16 ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine gerilediğini belirtti. Piyasa katılımcılarının beklentisinin ise yüzde 22,8 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Enflasyon beklentilerinde görülen iyileşme, dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağlıyor. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek amacıyla belirlediğimiz programı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.