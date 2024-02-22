Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Şubat ayı faiz artar mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Şubat ayı faiz artar mı? sorularına yanıt aranıyor. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde kaç seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Şubat ayı faiz artar mı? Detaylar haberimizdedir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ve yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan döneminin de ilk faiz kararı olacak 2024'ün ikinci faiz kararı bugün açıklanacak. TCMB'nin faiz kararına saatler kala, yabancı uzmanlar beklentilerini açıkladı. Birçok uzman, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılmasını beklediğini açıkladı.

TCMB ocak ayında 2024 yılının ilk faiz kararını açıklamış ve politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını da açıklamıştı. Şimdi ise gözler Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

MERKEZ BANKASI'NDA FATİH KARAHAN DÖNEMİ

Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atanmıştı. Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklamış ve "Enflasyonda 2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

ŞUBAT 2024 FAİZ KARARI YORUMLARI NELER?

Reuters'in Merkez Bankası'nın Şubat 2024 faiz kararına ilişkin anketine ise 11 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin tamamı Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'te sabit kalacağını tahmin etti. Öte yandan BloombergHT'nin anketine katılan ekonomistler de faizin yüzde 45'te sabit bırakılmasını bekliyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu. Drimal ayrıca dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.