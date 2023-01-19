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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı?

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Merkez Bankası Politika faiz kararı ne oldu? Politika faizi nedir?Merkez Bankası Politika faiz kararı ne oldu? Politika faizi nedir?

Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmektedir. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir." denildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi düşürdü mü, yükseltti mi, sabit mi bıraktı?

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