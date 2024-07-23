MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Temmuz ayı faiz oranı sabit mi? MB faizi arttırdı mı?

Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken TCMB faiz kararını açıklandı. Temmuz ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. 23 Temmuz Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı faiz kararı belli oldu. Temmuz ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediğini faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."