Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA

Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Kurumda yaşanan başkan değişimi sonrası piyasalar, faizde artış beklemiyordu.

FAİZ ARTTI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.