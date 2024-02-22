Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
Merkez Bankası'nın merakla beklenen Şubat ayı faiz kararı duyuruldu. Banka, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi ve mevcut oranı korudu. Bu karar, ekonomi çevrelerinde geniş çaplı bir tartışma başlattı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası faiz kararı nedir ve TCMB faizi sabit tuttu mu sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir? Detaylar haberimizdedir...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA
Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Kurumda yaşanan başkan değişimi sonrası piyasalar, faizde artış beklemiyordu.
FAİZ ARTTI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.
Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.