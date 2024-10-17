MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?

Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken TCMB faiz kararını açıklandı. Ekim ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Ekim ayı faiz kararı belli oldu. Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, beklentilere uygun olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece faiz oranı, arka arkaya yedinci ayda da değişiklik göstermedi.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır.

Eylül ayında enflasyon eğiliminde bir miktar artış gözlemlenmiştir. Üçüncü çeyrek verileri, iç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyon düşüşünü destekler seviyelere yaklaştığını göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük kalırken, hizmet sektöründeki enflasyonda iyileşmenin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak, enflasyondaki düzelme hızına yönelik belirsizlikler son verilerle birlikte artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk teşkil etmeyi sürdürdüğünü belirtmiştir."

FAİZ SABİT Mİ KALDI?

Para politikasında kararlılığını sürdüren Merkez Bankası, iç talebin dengelenmesi, Türk lirasının reel değer kazanması ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmelerin aylık enflasyonun temel eğilimini aşağı çekeceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Kurul, politika faizini sabit tutma kararını alırken, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı tedbirli duruşunu vurguladı. Aylık enflasyon eğiliminde kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri hedef aralığa yaklaşana kadar sıkı para politikası sürdürülecek.

Eğer enflasyonda önemli bir bozulma öngörülürse, Merkez Bankası para politikası araçlarını etkin bir şekilde devreye sokacak. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanırsa, parasal aktarım mekanizması ek makroihtiyati tedbirlerle desteklenecek. Likidite koşulları da olası gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izleniyor ve sterilizasyon araçları aktif şekilde kullanılmaya devam edilecek.

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önüne alarak, enflasyon eğilimini düşürüp enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak para ve finansal politikaları uygulayacağını bildirdi. Enflasyon ve ana eğilime dair göstergelerin dikkatle takip edileceğini belirten Kurul, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda tüm araçları kararlılıkla kullanma taahhüdünü yineledi. Kurul, kararlarını şeffaf, veri odaklı ve öngörülebilir bir çerçevede alacağını da vurguladı.