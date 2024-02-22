MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Sorusu, Piyasaların merakla beklediği kararın altın fiyatları üzerindeki etkisi de merak etmekte olduğu konular arasında yer alıyor ve bu nedenle araştırmalar devam ediyor. Önceki ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR SON DAKİKA

Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Kurumda yaşanan başkan değişimi sonrası piyasalar, faizde artış beklemiyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

FAİZ NEDEN ARTTI?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakmasının ardından, piyasalarda etkisi görülmeye başlandı. Bu karar sonrası dolar 30,99-31 TL, euro 33,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın ise 2 bin 2 TL'den alıcı buluyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamasının sonucu olarak değerlendiriliyor.