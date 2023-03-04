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Meral Akşener'in eşi kim? Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kimdir? Tuncer Akşener hayatı ve biyografisi!

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Meral Akşener'in eşi kim? Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kimdir? Tuncer Akşener hayatı ve biyografisi!

Son günlerde Meral Akşener'e dair birçok konu merak edilirken Meral Akşener'in eşi kim? Sorusu da oldukça merak edildi. Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener hakkındaki detaylar merak edilmekte. Peki, Meral Akşener'in eşi kim? Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kimdir? Tuncer Akşener hayatı ve biyografisi!

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Son günlerin dikkat çeken isimlerinden Meral Akşener'in eşi kim? Merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 1980 yılında evlendikleri bilinen çift hakkında birçok detay araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak Tuncer Akşener hayatı ve biyografisi de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Meral Akşener'in eşi kim? Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener kimdir? Tuncer Akşener hayatı ve biyografisi!

MERAL AKŞENER'İN EŞİ KİM?

Meral Akşener'in eşi, daha önce ilk görüşte aşık olduklarını söylediği Tuncer Akşener'dir. 1980 yılında evlenen çiftin Fatih Akşener isimli bir çocukları vardır. Meral Akşener aşık oldukları tanışma yıllarını şu sözlerle özetlemiştir:"İlk görüşte vurulmuşuz. O da ODTÜ'deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat'ı, Necip Fazıl'ı gönderirdim. Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı, Perinçek'in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım." demiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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