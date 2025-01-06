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MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri!

MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri!
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Memurların 2025 yılı Ocak ayında alacağı zamlı maaşlar, tüm kamu çalışanlarının ve emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusu özellikle Ocak ayı itibarıyla yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu çalışanları, maaşlarına yapılacak artışla ilgili detayları ve ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

Memur maaş zam oranları geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. 2025 yılı Ocak ayında uygulanacak bu yeni zam oranları ile birlikte, kamu çalışanlarının hesaplarına yatacak maaşlar ve ek ödemeler büyük bir merak konusu oldu. Memur maaşlarının Ocak ayında zamlı olarak yatırılacağı tarih, kamu kurum ve kuruluşları için farklılık gösterebiliyor. Peki, Ocak memur maaş ödeme tarihleri hangi günleri işaret ediyor? Zamlı maaşlar hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla memur maaşlarına %11,54 oranında zam yapılmıştır. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.726 TL'ye yükselmiştir.

OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI

Zamlı memur maaşlarının 15 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılması planlanmaktadır. Ayrıca, memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başladığı için Ocak ayının ilk 14 günü için oluşan maaş farklarının da aynı dönemde ödenmesi beklenmektedir. Bu ödemeler, memurların maaş aldığı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri!

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) -63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 41.009

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) -106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) -64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) -44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) -93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) -61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) -52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -60.807 TL

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