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Memur ve emekli maaşlarına ilk zam sinyali: Enflasyon farkı yüzde 3,66

Memur ve emekli maaşlarına ilk zam sinyali: Enflasyon farkı yüzde 3,66
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TÜİK'in Ağustos enflasyon verisiyle memur ve memur emeklilerinin Ocak zammına esas ilk enflasyon farkı yüzde 3,66 oldu. Toplu sözleşme gereği ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam hakkı bulunurken, kesin oran yıl sonu enflasyonuyla netleşecek. Jeopolitik risklerin fiyatları artırması olası zammı yukarı çekebilir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ağustos enflasyon verisiyle milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek enflasyon farkı hesaplandı. Temmuz ve Ağustos ayları için hesaplanan fark yüzde 3,66 oldu. Bu oran, Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam için ilk somut veri oldu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme uyarınca 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam hakkına sahip. Bu oranların üzerindeki enflasyon farkı maaş artışını belirleyecek. Kesin zam oranı, yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Uzmanlara göre ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların küresel piyasalarda yarattığı etki fiyat artışlarını hızlandırdı. Bu durum memur ve memur emeklilerinin zam oranını yükseltti. Ocak ayındaki nihai zam, Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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