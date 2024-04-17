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MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAM ORANI 2024 | Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

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Temmuz ayı memur ve emeklilere zam olacak mı sorusu gündemde. Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam yapılacağı araştırılıyor. 2024 yılında memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan zam oranları merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten emeklilere ve memur zamlarına ilişkin açıklama geldi.Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşına zam olacak mı?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA ZAM OLACAK MI?

Şimşek'in mayıs enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yüzde 19 zam alacak.

Ocak ayında memurlara yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Enflasyona göre emekli maaşı ise yüzde 37,6 olmuştu. Emekli zammı ilk olarak yüzde 42,6'ya daha sonra ise yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Şimdi temmuzda da bir eşitleme olup olmayacağı merak konusu.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAM ORANI 2024 | Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE NEDEN ZAM YAPILMADI?

31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilerin zam beklentisi sonuçsuz kalmış ve bu da sandıktan çıkan sonucu etkilemişti. Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti MYK'sında konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAM ORANI 2024 | Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

ERDOĞAN, MİTİNG ALANINDA HESAP YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden önce katıldığı bir mitingde emekli maaşlarıyla ilgili "Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" demişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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