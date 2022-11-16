Melodi Elbirliler'in hayatı Arda Türkmen ile evlenmesinin ardından gündeme geldi Melodi Elbirliler özel hayatı ve kariyeri ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Melodi Elbirliler nereli, ne iş yapıyor? Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler kimdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Melodi Elbirliler ve ünlü şef Arda Türkmen dünya evine girdi. Elbirliler hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarında, Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Melodi Elbirliler nereli, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Melodi Elbirliler nereli, ne iş yapıyor? Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler kimdir? İşte detaylar haberimizde..

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler, Akrep burcudur.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir. Elbirliler son günlerde ünlü aşçı ile yaşadığı aşkla gündemdedir

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen, 1975 İstanbul doğumludur. 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift ana dal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

Kariyer