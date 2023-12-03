İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür sanat etkinlikleri kapsamında Feshane'de öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye çıkacak olan Melike Şahin, 3 saat beklettikten sonra rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmaktan vazgeçti. Peki, Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi?

MELİKE ŞAHİN KONSERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Konser alanında 3 saat bekleyen yüzlerce öğretmen Şahin'e tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, "Çok rüzgar varmış. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın" diyerek özür dilerken, İBB Kültür ise yaptığı açıklamada, "Tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadı." ifadelerini kullandı.

Konserin iptal olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Melike Şahin, çok üzgün olduğunu, aksaklığın kendisinden kaynaklanmadığını söyledi. Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için." dedi.