Meksika'nın para birimi nedir? Meksika'nın başkenti neresi?

Meksika, Latin Amerika'nın gizemli ve renkli dünyasının kapılarını aralayan bir ülke olarak ön plana çıkıyor. İşte, Meksika'nın başkenti, para birimi ve büyüleyici şehirleri hakkında merak edilen bilgiler.

Meksika'nın şehirleri, tarihî derinlikleri, doğal güzellikleri ve sıcak atmosferleriyle büyüleyici bir deneyim sunuyor. Meksiko Şehri'nin büyüsü, Cancún'un tropikal cenneti ve diğer şehirlerin kendine özgü cazibesi, Meksika'yı keşfetmek isteyenleri bekliyor.

MEKSİKA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Meksika'nın başkenti Meksiko Şehri'dir. Bu büyük metropol, tarihi zenginlikleri, modern yapıları ve eşsiz kültürü ile dikkat çeker. Meksiko Şehri, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezi olarak önemli bir konuma sahiptir.

MEKSİKA'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Meksika'nın resmi para birimi Meksika Pezosu (MXN)'dur. Meksika Pezosu, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistlerin günlük harcamalarını karşılamak için kullandığı bir para birimidir.

MEKSİKA'NIN ŞEHİRLERİ

Cancún: Meksika'nın turistik cenneti Cancún, beyaz kumsalları, turkuaz suları ve gece hayatı ile ünlüdür. Şehir, aynı zamanda tarihi Maya kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Guadalajara: Meksika'nın ikinci büyük şehri olan Guadalajara, mariachi müziği, renkli festivalleri ve tarihi yapıları ile bilinir. Şehir, Meksika'nın kültürel başkentlerinden biridir.

Oaxaca: UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Oaxaca, geleneksel el sanatları, antik mezarlara ev sahipliği yapan Monte Albán gibi önemli arkeolojik alanları ve lezzetli mutfağıyla öne çıkar.