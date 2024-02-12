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Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi?

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Bugün Kanal D'de Mekanik filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce filmin nerede çekildiği, filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi? İşte detaylar...

Mekanik, (özgün adıyla "The Mechanic"), Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı 2011 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mekanik filmi hangi yıl çekildi, hangi ülke yapımı? Mekanik nerede çekildi?

MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry'i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham (Arthur Bishop)

Ben Foster (Steve McKenna)

Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

Donald Sutherland (Harry McKenna)

Jeff Chase (Burke)

John McConnell (Andrew Vaughn)

Mini Anden (Sarah)

Stuart Greer (Ralph)

Christa Campbell (Kelly)

Lance E. Nichols (Henry)

J.D. Evermore (silah kaçakçısı)

David Leitch (Sebastian)

Mark Nutter (Dean'ın koruması)

Lara Grice (Bayan Finch)

Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)

Katarzyna Wolejnio (Maria)

James Logan (Jorge Lara)

Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)

Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)

MEKANİK FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Mekanik, (özgün adıyla "The Mechanic"), Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı 2011 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından yazılan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden çekimidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 28 Ocak 2011'de piyasaya sürülmüştür. Devam filmi olan Mekanik: Suikast ise 26 Ağustos 2016'da yayınlanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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