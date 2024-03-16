Mehmet Tacettin Sarıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Tacettin Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet Tacettin Sarıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Tacettin Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Tepebaşı Belediye Başkan adayı olan Mehmet Tacettin Sarıoğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mehmet Tacettin Sarıoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mehmet Tacettin Sarıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Tacettin Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MEHMET TACETTİN SARIOĞLU KİMDİR?
Mehmet Tacettin Sarıoğlu, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Tepebaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Tacettin Sarıoğlu inşaat mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.