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Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Şimşek'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Detaylı bilgilerin yakında açıklanması bekleniyor.

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Burdur Belediye Başkan adayı ise Mehmet Şimşek oldu. Vatandaşlar, Mehmet Şimşek'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek 1967 yılında Burdur'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Eğiti Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tezsiz yüksek lisans yaptı.

2003-2023 yılları arasında Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli kademelerde idarecilik görevlerinde bulundu. Halen Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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