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Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

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Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz Mehmet Kasım Gülpınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Vatandaş tarafından Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? sorusu aratılmakta. Mehmet Kasım Gülpınar'ın hayatı hakkında merak edilenler var. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

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Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? sorusu son günlerde gündemde yer alıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz Mehmet Kasım Gülpınar'ın hayatı merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla Mehmet Kasım Gülpınar adı aratılmakta. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekilidir. Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak seçilmiş ve görevine devam etmektedir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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