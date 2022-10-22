Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

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MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekilidir. Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak seçilmiş ve görevine devam etmektedir.