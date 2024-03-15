Mehmet Duduoğlu kimdir? CHP Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Duduoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Duduoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Duduoğlu kimdir? CHP Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Duduoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET DUDUOĞLU KİMDİR?

Mehmet Duduoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.