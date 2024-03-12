Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Feke Belediye Başkan adayı ise Mehmet Ali Kızıloluk. Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET ALİ KIZILOLUK KİMDİR?

Mehmet Ali Kızıloluk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Feke Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.