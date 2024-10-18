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Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi!

Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi!
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mehmet Akif Üstündağ evli mi, çocuğu var mı? Mehmet Akif Üstündağ ne iş yapıyor? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ gündemde merak edilen ve araştırılan isimlerden biri. Peki Mehmet Akif Üstündağ kim?

Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi! Mehmet Akif Üstündağ evli mi, çocuğu var mı? Mehmet Akif Üstündağ ne iş yapıyor? Son dönemde Voleybol takımımızın başarılı performansı sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Mehmet Akif Üstündağ hakkında merak edilenler haberimizde…

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray'da Voleybol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı.

Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi!

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonun'da da yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilmiş ve bu tarihten beri Voleybol Federasyon Başkanlığı yapmaktadır.

Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi!

Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi!

Betül Cirit
Betül Cirit
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