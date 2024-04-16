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Mehmed: Fetihler Sultanı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Mehmed: Fetihler Sultanı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni ölüm izleme linki var mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed'e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek? Edirne'ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa'ya gider. Burada Gülşah'a gelen bir mektupla Karamanoğlu'na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır? Hüma'nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. Çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. Çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin'i bu sebepten Edirne'de bırakır. Çandarlının yeni hamlesi ne olacaktır? Bizans'ta ise Konstantinos ile Helena'nın çatışması derinleşir. Konstantinos, Bizans'ın değişimi için önemli kararlar alma arifesindedir. Helena ve Notaras ise bu durumun karşısında en büyük engeldir. Konstantinos bu durumda ne yapacaktır?

Mehmed: Fetihler Sultanı 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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