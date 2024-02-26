MEB müfredat değişikliği ne zaman olacak 2024? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat açıklaması sonrası öğrenciler ve veliler bu konuya dikkat kesildi. Müfredatta sadeleşmeye gidilmesi beklenirken, bu durumun ne zaman faaliyete geçeceği de merak konusu. Müfredat değişikliği ne zaman? Müfredat değişikliği hangi sınıflar için geçerli? Tüm detaylar...

YENİ MÜFREDAT NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği hakkında, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yeni müfredatın içeriğinde sadeleşme olacağını ancak ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtiyor.

Yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirileceği ifade ediliyor. Bu değişikliklerin detayları ve uygulanacak yeniliklerin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?

Bakan Tekin, okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda değişiklikler yapılacağını belirtti. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, mevcut müfredatın yetişmesinin zor olduğu dile getirilmiş. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması ve sadeleştirilmesi gündeme gelecek, ders ve ders saati değişikliklerinden bahsedilmeyecek.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapılacak bir değişikliğin on binlerce öğretmeni etkileyeceğini ifade eden Bakan Tekin, böyle bir ihtiyacın olmadığını vurguladı. Ayrıca, norm kadro fazlası olmayacağını ve çalışmaların bu yönde olduğunu belirtti.