Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 4 Aralık yeni takımlar ve kadroları!

Masterchef'te sezonun 19. haftasında 19. Mavi takım kaptanı ve 19. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 4 Aralık MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı henüz açıklanmadı.

22. hafta kadrolar:

Mavi Takım:

Kırmızı Takım:

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde son ikiye Eren ve Tolga kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican