MasterChef yarışmasının 166. yeni bölümünde başarılı şef ve yarışmacı olan Tolga'yı göremeyenler kendisinin neden olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, MasterChef Tolga nerede, Tolga yok mu?

MasterChef Tolga nerede, Tolga yok mu?

Masterchef yarışmasının son bölümlerinde başarılı şef ve yarışmacı Tolga'in yer almadığı gözlemlendi. Tolga'in bu bölümde neden yer almadığı ve ilerleyen bölümlerde olup olmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Masterchef Tolga nerede, Tolga yok mu?

MASTERCHEF TOLGA NEREDE?

Tolga Şener,1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yok. Bunun nedeni sağlığının iyi olmaması. Seremoniye çıktı ancak sonrasında şeflerden izin aldı. Tolga sağlık sorunu yaşadığı için bu akşam MasterChef yarışmasında yok.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

Tolga Şener 31 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Aşçı olan Tolga Şener Astronomi mezunuyken gastronomi ile ilgilenmeye başlamıştır.