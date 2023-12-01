MasterChef yarışmasının 166. yeni bölümünde başarılı şef ve yarışmacı olan Sergen'i göremeyenler kendisinin neden olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, Masterchef Sergen elendi mi, neden ayrıldı?

Masterchef yarışmasının son bölümlerinde başarılı şef ve yarışmacı Sergen'in yer almadığı gözlemlendi. Sergen'in bu bölümde neden yer almadığı ve ilerleyen bölümlerde olup olmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu.Masterchef Sergen elendi mi, neden ayrıldı?

MASTERCHEF SERGEN ELEMDİ Mİ?

Sergen'in elenmediği ve sağlık sorunları nedeniyle son bölüme katılamadığı tahmin ediliyor. Gelecek bölümlerde yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

Sergen'in durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ve 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.