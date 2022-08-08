Masterchef yarışması TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Birbirinden renkli yarışmacılar yeni sezonda seyircinin ilgisini çekiyor. Masterchef Erkan Kalanyer kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Masterchef Erkan Kalanyer kimdir, kaç yaşında? Masterchef Erkan Kalanyer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ERKAN KALANYER KİMDİR?

Erkan Kalanyer 21 yaşındadır. Erkan Kalanyer, İstanbul'da dünyaya geldi. Kalanyer, Bodrum'da bir otelde sushi üzerine aşçılık yapıyor. Masterchef yarışmacısı, Bodrum'dan katılıyor. "Ben değil yemeklerim konuşacak" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan MasterChef Erkan Kalanyer, jüriden üç evet alarak yarışmada bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ayrıca, Meksika ve dünya mutfağında da iyi olduğunu iddia ediyor.