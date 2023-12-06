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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

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Masterchef 2023'te 6 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Kıvanç oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Sergen oldu.

22. hafta kadroları:

Mavi Takım: Kıvanç Eren, Cemre, Esra, Dilara

Kırmızı Takım: Sergen, Tahsin, Barbaros, Batuhan

6 Aralık MASTERCHEF TAKIM OYUNUN VE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

6 Aralık MasterChef takım oyununu ve dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.

ELEME ADAYLARI

1. Eleme Adayı: Esra

2. Eleme Adayı: Henüz Açıklanmadı

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Eren ve Tolga ikili kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan genel jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar yarışmanın sunumunu yaparken Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR MI?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Eren

Sefa

Tanya

Esra

Eray

hasan

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

Osman Demir
Osman Demir
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