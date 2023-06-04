Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi

Marshall Adaları bayraklı Vista isimli kruvaziyer, Bodrum'a 1197 yolcu ile geldi. Gemide çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'da gezinti yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.