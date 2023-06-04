Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi
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Marshall Adaları bayraklı Vista isimli kruvaziyer, Bodrum'a 1197 yolcu ile geldi. Gemide çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'da gezinti yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli "kruvaziyerle 1197 yolcu geldi.
Heraklion'dan yola çıkan 242 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 1197 yolcu ile 778 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler tarihi yerleri ziyaret etti, bazıları da çarşıyı gezdi. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gemi, akşam saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.