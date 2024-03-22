MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Manisa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- İYİ PARTİ: GÜRHAN ÖZCAN
- MEMLEKET PARTİSİ: GÜLNUR EFE
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: TURGAY AKBABA
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: HATİCE NUR GERMİR
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: BARAN ETİK
- ZAFER PARTİSİ: GÖKHAN PARLAK
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ÇAYAN DEMİR
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: AYHAN BAŞ
- GELECEK PARTİSİ: SELÇUK ÖZDAĞ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SAKİ YAĞARCIK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: FERDİ ZEYREK
- EMEK PARTİSİ: İBRAHİM DAĞDELEN
- HÜR DAVA PARTİSİ: YAHYA SAMİHSAN
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ABDURRAHİM AYDIN
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: BAHTİYAR AKSOY
- DEMOKRAT PARTİ: AHMET GÖKMEN
- MİLLET PARTİSİ: KAZIM TOPAL
- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: CENGİZ ERGÜN
- VATAN PARTİSİ: MUSTAFA DABAN
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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