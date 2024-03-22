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MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Manisa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • İYİ PARTİ: GÜRHAN ÖZCAN
  • MEMLEKET PARTİSİ: GÜLNUR EFE
  • DEMOKRATİK SOL PARTİ: TURGAY AKBABA
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: HATİCE NUR GERMİR
  • TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: BARAN ETİK
  • ZAFER PARTİSİ: GÖKHAN PARLAK
  • TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ÇAYAN DEMİR
  • BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: AYHAN BAŞ
  • GELECEK PARTİSİ: SELÇUK ÖZDAĞ
  • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SAKİ YAĞARCIK
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ: FERDİ ZEYREK
  • EMEK PARTİSİ: İBRAHİM DAĞDELEN
  • HÜR DAVA PARTİSİ: YAHYA SAMİHSAN
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ABDURRAHİM AYDIN
  • ADALET BİRLİK PARTİSİ: BAHTİYAR AKSOY
  • DEMOKRAT PARTİ: AHMET GÖKMEN
  • MİLLET PARTİSİ: KAZIM TOPAL
  • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: CENGİZ ERGÜN
  • VATAN PARTİSİ: MUSTAFA DABAN

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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