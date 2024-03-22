MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Manisa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Manisa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İYİ PARTİ: GÜRHAN ÖZCAN

MEMLEKET PARTİSİ: GÜLNUR EFE

DEMOKRATİK SOL PARTİ: TURGAY AKBABA

YENİDEN REFAH PARTİSİ: HATİCE NUR GERMİR

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: BARAN ETİK

ZAFER PARTİSİ: GÖKHAN PARLAK

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ÇAYAN DEMİR

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: AYHAN BAŞ

GELECEK PARTİSİ: SELÇUK ÖZDAĞ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SAKİ YAĞARCIK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: FERDİ ZEYREK

EMEK PARTİSİ: İBRAHİM DAĞDELEN

HÜR DAVA PARTİSİ: YAHYA SAMİHSAN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ABDURRAHİM AYDIN

ADALET BİRLİK PARTİSİ: BAHTİYAR AKSOY

DEMOKRAT PARTİ: AHMET GÖKMEN

MİLLET PARTİSİ: KAZIM TOPAL

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: CENGİZ ERGÜN

VATAN PARTİSİ: MUSTAFA DABAN

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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