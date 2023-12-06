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Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?

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Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca hakkındaki güncel detaylar tüketiciler tarafından merak ediliyor ve Mandıracı Amca iflas mı etti? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?

Mandıracı Amca iflas mı etti? Sorusu, özellikle son zamanlarda birçok tüketici tarafından merak edilen bir soru olarak internet üzerinde araştırılıyordu. Küresel ekonomik krizden son olarak nasibini bir Türk firması aldı. Ankara merkezli gıda şirketi Mandıracı Amca iflas mı etti? Araştırmaları sürüyor. Peki, Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?

MANDIRACI AMCA İFLAS MI ETTİ?

Son aylarda artış gösteren iflas haberleri ve konkordato taleplerine bir yenisi eklendi. Ankara merkezli satış yapan ve çok sayıda şubesi bulunan Mandıracı Amca, iflas nedeniyle tüm şubelerini kapatmaya başladı. 7 Nisan 2023 tarihinde Mandıracı Amca firmasının konkordato talebi Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Yaz aylarında şubelerini kapatma kararı alan Mandıracı Amca firmasının çok sayıda şubesi geçtiğimiz günlerde kepenk indirmeye başladı. Alınan karar sonrasında onlarca işçi işsiz kaldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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