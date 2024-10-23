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Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Manchester City-Sparta Prag bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City-Sparta Prag maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Manchester City- Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester City- Sparta Prag maçı öncesi Manchester City- Sparta Prag maçı şifresiz mi? Manchester City- Sparta Prag maçı hakemi kim? Manchester City- Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Manchester City- Sparta Prag nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

23-10-2024 MANCHESTER CITY VS SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile Sparta Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER CITY-SPARTA PRAG MAÇI TABII SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY-SPARTA PRAG MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-Sparta Prag Maçı, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY-SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Sparta Prag Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER CITY-SPARTA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Sparta Prag, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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