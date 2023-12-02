Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten açıklama: Şubelerimiz ve emekçi arkadaşlarımız çok etkilendi

Haklarında soruşturma başlatılan mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk, sessizliğini bozdu. Bu süreçte çalışanlarının mağdur olduğunu belirten fenomen, maddi ve manevi olarak zor durumda olduklarını söyleyerek "Çok zor bir süreç, düşmanımın yaşamasını istemem" dedi.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan aralarında Eylül Öztürk'ün de bulunduğu 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Bir süre önce yurt dışına taşınan Öztürk, sessizliğini bozarak mağdur olduklarını ve bu sürecin bir an önce bitmesini istediğini belirtti.

"BU SORUŞTURMA UZUNCA BİR SÜRE DEVAM EDEBİLİR"

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, gündemdeki konu ile ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten saat burada 3 oldu ve beni de uyku tutmadı. Biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak o fotoğrafta bulunan hem influencer olan hem de ticari faaliyette bulunan herkes hakkında soruşturma başlatılması kamuoyu tarafından gündeme getirildi ve son derece normal olarak akabinde bu soruşturma başlatıldı. Süreci merak edenler için hemen aktarayım; avukatım tarafından sunulan görüş, bu soruşturmanın, içine dahil olan şüpheli sayısı ve kapsamına göre, uzunca bir süre devam edeceği yönünde."

"HAKKIMIZDA MAHKUMİYET KARARI VARMIŞ GİBİ HAKARET EDİLİYOR"

"Fakat beni özen ayrı noktayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Kendinizi bir an olsun benim yerime koyun. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten."

"MADDİ VE MANEVİ OLARAK ZARARA UĞRADIK"

"Yapılan bu haberler ve paylaşımlar beni ve ailemin her bir ferdini derinden etkiliyor inanın, hiç kolay bir şey değil, maddi ve manevi olarak zarara uğradığımızdan bahsetmiyorum bile. Aynı şekilde bünyemizde çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarımın yanı sıra, isim hakkı verdiğimiz, her biri başka kişilere ait olan şubelerde çalışan emekçileri arkadaşlarımız da bu durumdan çok etkilemekte, ayrıca bu firmalar da maddi olarak zarara uğramakta maalesef."

"BİR AN ÖNCE SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM"

Bahse konu olan bu soruşturma avukatlarımız tarafından takip ediliyor zaten ve söz veriyorum gerekli açıklamaları zaman içerisinde ben de onlardan bir haber aldığımda sizinle paylaşacağım zaten. Şimdilik benim de sizden bir farkım yok. Yani ben de herkes gibi sadece sürecin bir an önce geçmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum. Umuyorum bir gün bu kötü günler çok uzakta kalır ve neler yaşadık diye gülümseyerek hatırlarız. Ha bir de, bu süreçte yanımda olan, mesaj atan, güzel dileklerini herkese çok teşekkürler. Sizi seviyorum!"

NE OLDU?

2019 yılında Dilan Polat tarafından paylaşılan ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.