Mahşer sözleri! Gökhan Türkmen - Mahşer sözleri! 'Mahşer' şarkı sözleri nelerdir?

Gökhan Türkmen - Mahşer şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Müzik ise Gökhan Türkmen'e aittir.

GÖKHAN TÜRKMEN - MAHŞER ŞARKI SÖZLERİ

Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla Sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma

***

Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boşver

Senin yanın mahşer yeri

***

Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma

***

Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boşver

Senin yanın mahşer yeri

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