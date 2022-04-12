Mahşer sözleri! Gökhan Türkmen - Mahşer sözleri! 'Mahşer' şarkı sözleri nelerdir?
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Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı Mahşer klibiyle birlikte Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 300 bin izlenme ve 15 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mahşer sözleri nelerdir?
Gökhan Türkmen - Mahşer şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Müzik ise Gökhan Türkmen'e aittir.
GÖKHAN TÜRKMEN - MAHŞER ŞARKI SÖZLERİ
Yıkıla Yıkıla
Senden vazgeçmek uğruna
Sarıla Sarıla
Neden söyle zor bu veda
Bağıra çağıra
Susarken ben lütfen sus konuşma
Uzaktan yakına yakına
Giderken dur lütfen bana dokunma
***
Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini
Kaldırdım duvardaki en güzel resmini
Yakında kalbimden de silerim ismini
Boşver
Senin yanın mahşer yeri
***
Yıkıla Yıkıla
Senden vazgeçmek uğruna
Sarıla sarıla
Neden söyle zor bu veda
Bağıra çağıra
Susarken ben lütfen sus konuşma
Uzaktan yakına yakına
Giderken dur lütfen bana dokunma
***
Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini
Kaldırdım duvardaki en güzel resmini
Yakında kalbimden de silerim ismini
Boşver
Senin yanın mahşer yeri