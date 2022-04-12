Mahşer sözleri! Gökhan Türkmen - Mahşer sözleri! 'Mahşer' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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Mahşer sözleri! Gökhan Türkmen - Mahşer sözleri! 'Mahşer' şarkı sözleri nelerdir?

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Mahşer sözleri! Gökhan Türkmen - Mahşer sözleri! 'Mahşer' şarkı sözleri nelerdir?

Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı Mahşer klibiyle birlikte Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 300 bin izlenme ve 15 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mahşer sözleri nelerdir?

Gökhan Türkmen - Mahşer şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Müzik ise Gökhan Türkmen'e aittir.

GÖKHAN TÜRKMEN - MAHŞER ŞARKI SÖZLERİ

Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla Sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma

***

Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boşver

Senin yanın mahşer yeri

***

Yıkıla Yıkıla

Senden vazgeçmek uğruna

Sarıla sarıla

Neden söyle zor bu veda

Bağıra çağıra

Susarken ben lütfen sus konuşma

Uzaktan yakına yakına

Giderken dur lütfen bana dokunma

***

Yalnızlık senden kolay hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boşver

Senin yanın mahşer yeri

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