Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü? Mahsa Amani olayı ne? Mahsa Amani'yi kim, neden öldürdü?

16 Eylül tarihinde İran'da gerçekleşen acı olay sonrası arama motorlarında Mahsa Amani kimdir? Soruları aratıldı. Vatandaş tarafından merakla araştırılan Mahsa Amani hakkında merak edilenler var. Peki, Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü?

İran'da başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesi ile yaşamına son verilen Mahsa Amani herkesin gündeminde yer aldı. Cenazesinde İran polisi, birçok kişi tarafından protesto edildi. Peki, Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü?

MAHSA AMANİ KİMDİR?

Mahsa Amani, (22 Temmuz 2000 Saggız - 16 Eylül 2022 Tahran), 16 Eylül 2022'de İran'ın başkenti Tahran'daki rehberlik devriyesi tarafından giysisi ve hicabı İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dövülerek öldürülen İranlı bir kadın. Emini, Tahran'daki Kesra hastanesinde, İslam Cumhuriyeti'nin ahlâk polisi görevlilerince aldığı darbelerin yol açtığı yaraların ciddiyeti nedeniyle öldü. Mahsa Amani'nin ülkedeki zorunlu başörtüsü yasası nedeniyle öldürüldüğü haberi İran halkını ve Farsça konuşan siber uzayı şok etti ve bir öfke dalgasına yol açtı.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amani'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Amani derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mehsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mehsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.

MAHSA AMANİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

İra'ın Saqez ilinde yaşayan 22 yaşındaki genç kız, akraba ziyareti için Tahran'a gitmişti. Giyinme şekli ve başörtüsünü tam takmadığını gerekçe göstererek Şeriat polisleri tarafından darp edilmesinin ardınan Mahsa Amani yaşamını yitirdi. Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amani'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Mahsa Amani'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası Tahran ve ülkenin birçok kentinde başlayan gösterilerde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

MAHSA AMANİ NEDEN ÖLDÜ?

İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mahsa Amani'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi. Hastaneye kaldırılan Mahsa Amani derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti. Mahsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mahsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.