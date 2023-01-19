Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz kaç lot verir? Maçkolik halka arz enerji oransal mı? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Maçkolik enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Maçkolik enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Maçkolik halka arz ne zaman? Maçkolik halka arz hangi bankada var? Maçkolik halka arz enerji oransal mı? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Maçkolik halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Maçkolik halka arz kaç lot verir? Maçkolik halka arz hangi bankada var? Maçkolik halka arz enerji oransal mı? Maçkolik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Maçkolik enerji alabileceğiniz bankalar!

MAÇKOLİK ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Maçkolik Halka Arz Tarihi : 19-20 Ocak 2023

MAÇKOLİK ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Acar Menkul Değerler A.Ş.

• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.

• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş.

• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• DenizBank A.Ş.

• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Bankası A.Ş.

• Global Menkul Değerler A.Ş.

• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Fibabanka A.Ş.

• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Piramit Menkul Değerler A.Ş.

• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Şekerbank T.A.Ş.

• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Odea Bank A.Ş.

• Tera Menkul Değerler A.Ş.

• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Pay Menkul Değerler A.Ş.

• Prim Menkul Değerler A.Ş.

MAÇKOLİK ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

Maçkolik halka arz 38,00 TL

MAÇKOLİK ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

Maçkolik halka arz kodu MACKO'dur

MAÇKOLİK ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Maçkolik halka arz 8,500,000 Lot veriyor.

MAÇKOLİK ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Maçkolik halka arz eşit dağılım şeklinde gerçekleşecek.

MAÇKOLİK ENERJİ HAKKINDA

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

Maçkolik, Kokteyl Telekomünikasyon İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. unvanı ile 07.11.2001 tarihinde kurulmuştur. Şirket, ilk olarak mackolik.com web sitesiyle 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Spor haberleri ve canlı maç sonuçları kullanıcıya en hızlı şekilde ulaştırmak hedefiyle büyüyerek faaliyetlerine devam etmiştir.

2005 yılında sahadan.com markasını oluşturarak kullanıcılara yeni bir platform altında da hizmet vermeyi sürdürmüştür.

Şirket, web siteleri ve uygulamaları vasıtasıyla reklam geliri ve reklam gelirlerinin optimizasyonu üzerine sunduğu yazılım hizmetlerinden gelir elde etmektedir.

Fransa merkezli canlı skor ve veri platformu Match en Direct (MeD)'in sahibi Activaweb SAS'ın sermayesini temsil eden payların tamamını 2021 yılında satın almıştır.