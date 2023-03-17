Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı DİNLE!

Aşk Yok Olmaktır sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Aşk Yok Olmaktır şarkısının sözleri merak uyandırdı. Aşk Yok Olmaktır şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Matiz Duymak İstiyorum şarkısı DİNLE!

Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Aşk Yok Olmaktır şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri! Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır şarkısı DİNLE!

MABEL MATİZ AŞK YOK OLMAKTIR SÖZLERİ!

Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?

Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim

Saklar mı yüreğin?

Yüreğimi içinin her yerinde?

Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde

Korkular, arzular

Nasıl başım dar

Bilsen şaşarsın

Yar yerim, kördüğüm

Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim

Her ayrıntım sayıklıyor

Sükünetim deliliğimden

Aşk yok olmak diyor biri

Yar ben yokum yok zaten

Ayyaş ruhum sayıklıyor

Her zerrem sende çarpıyor

Aşk yok olmaksa şimdiden

Yar ben yokum ben de zaten

Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah

Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah

Saklar mı yüreğin?

Yüreğimi içinin her yerinde?

Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde