Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı DİNLE!
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Aşk Yok Olmaktır sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Mabel Matiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Aşk Yok Olmaktır şarkısının sözleri merak uyandırdı. Aşk Yok Olmaktır şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Duymak İstiyorum şarkısı sözleri! Matiz Duymak İstiyorum şarkısı DİNLE!
Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Aşk Yok Olmaktır şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır sözleri! Aşk Yok Olmaktır şarkısı sözleri! Mabel Matiz Aşk Yok Olmaktır şarkısı DİNLE!
MABEL MATİZ AŞK YOK OLMAKTIR SÖZLERİ!
Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?
Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah
Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde