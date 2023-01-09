M.Başakşehir - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? M.Başakşehir - Adana Demirspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen M.Başakşehir - Adana Demirspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan M.Başakşehir - Adana Demirspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, M.Başakşehir - Adana Demirspor maçı ne zaman?