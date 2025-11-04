Haberler

Listede TOGG da var! İşte 2025 yılında en çok satılan otomobil markası

Listede TOGG da var! İşte 2025 yılında en çok satılan otomobil markası
Güncelleme:
Türkiye otomotiv pazarı, 2025 ocak-ekim döneminde geçen yıla göre %10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 satışa ulaştı. SUV modelleri %62,2 payla pazarın lideri olurken, Volkswagen ekim ayında 11 bin 1 satışla zirvede yer aldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ise listede 9. sırada kendine yer bulabildi.

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde geçen yıla göre %10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 adet satışa ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları %10,98 artarak 833 bin 382 adede, hafif ticari araç satışları ise %7,23 artışla 210 bin 414 adede yükseldi.

EKİMDE YÜZDE 19 BÜYÜME

2025'in Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında büyüyerek 116 bin 149 adet seviyesine ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları %19,87, hafif ticari satışları %17,78 oranında arttı.

SUV MODELLER PAZARI DOMİNE ETTİ

Segment ve gövde tipine göre yapılan sınıflandırmada, SUV modelleri 518 bin 550 adet satışla pazarın lideri oldu. SUV'lar toplam satışlarda %62,2 payla zirvede yer alırken, Sedanlar %22,6 (188 bin 167 adet) ve Hatchback modeller %14,2 (118 bin 711 adet) pay aldı. Segment bazında C segmenti %55,9'luk payla (465.750 adet) en büyük dilimi oluştururken, B segmenti %26,5 (220.795 adet) ile ikinci sırada yer aldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 Ekim ayında Volkswagen 11.001 adetle satış lideri oldu. Alman üreticiyi sırasıyla Renault (10.666) ve Toyota (7.506) takip etti.

İlk 10 marka sıralaması:

  • Volkswagen – 11.001
  • Renault – 10.666
  • Toyota – 7.506
  • Fiat – 6.724
  • Hyundai – 6.277
  • Peugeot – 4.498
  • Opel – 4.478
  • Citroën – 4.451
  • TOGG – 4.155
  • Skoda – 3.530
